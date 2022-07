Namur : plus que quelques jours de patience avant de pouvoir embarquer dans les nouvelles Namourettes

Malgré les retards occasionnés par la crise covid et la pénurie de pièce, les Namourettes arrivent en pleine saison touristique et pourront être rapidement exploitées. "On aura finalement une période d’exploitation qui sera plus grande que celle qu’on avait connue l’année dernière, où seulement deux Namourettes avaient pu naviguer, et même seulement une à partir de la mi-juillet. On aura donc plus de jours d’exploitation que l’année dernière", note encore Anne Barzin. Un nouvel appel pour trouver un opérateur a également été lancé, pour une période d’un an. Si elles sont bien entretenues, ces nouvelles Namourettes devraient tenir plusieurs décennies, comme les précédentes. Les tarifs n’ont pas été modifiés. Une fois que les trois Namourettes seront là, il n’y aura plus qu’à régler les dernières procédures administratives avant de pouvoir embarquer les premiers passagers. Ce ne devrait être qu’une question de jours.