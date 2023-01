Namur : on a ressorti la voiture tombée dans la Meuse

Hier en fin d’après-midi, la voiture qui était tombée dans la Meuse jeudi dernier a enfin pu être remontée. Une victime a bien été retrouvée à l’intérieur du véhicule. Elle a été formellement identifiée. Selon le parquet de Namur, il s’agit d’un homme originaire de Jemeppe-sur-Sambre né en 1993.

Grâce à des images de caméra de surveillance et à des témoins, on sait que le conducteur avait fait une marche arrière. Et puis la voiture est tombée dans l’eau avant de couler. Il n’y a aucun tiers impliqué nous confirme le parquet de Namur. Le véhicule est donc bien seul en cause.

Jeudi dernier, les pompiers, le SMUR et Police étaient intervenus immédiatement après l’appel de riverains. Mais le débit de l’eau était beaucoup trop fort. Il a donc fallu attendre plusieurs jours avant de pouvoir intervenir sans risquer la vie des sauveteurs et des plongeurs.