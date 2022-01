Namur : Night & Day poursuit sa croissance après avoir ouvert son centième magasin

En décembre dernier, le groupe Night & Day ouvrait son centième magasin à Binche. L’enseigne namuroise créée en 1993 par trois étudiants poursuit sa croissance et rien ne semble pouvoir l’arrêter. " Quand nous avons commencé à la rue de Bruxelles, c’était une petite épicerie à destination des étudiants ", se souvient Philippe Clinet l’un des cofondateurs. " On s’est vite rendu compte qu’il y avait un marché à prendre et nous n’avons pas cessé de nous développer en proposant un assortiment de produits de plus en plus large. Nous avons toujours gardé notre rayon librairie mais les marges étant assez faibles, nous avons dû innover et nous tourner vers d’autres produits et services ! "

Si l’enseigne a misé sur la diversification et la proximité avec le client pour évoluer, elle a surtout misé sur des créneaux horaires très larges. A l’origine, le premier magasin ouvrait de midi à minuit. Désormais les points de vente du groupe sont accessibles 7 jours sur 7 de 6h à minuit " Notre force c’est clairement de répondre à des besoins ", estime le directeur Daniel Tamigniau. " Nos clients sont pressés, ils ont besoin de tout, au même endroit. "