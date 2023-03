Namur ne sera plus "Capitale de la Bière", l'édition 2023 annulée

L'édition 2023 de "Namur Capitale de la Bière" qui devait se tenir du 7 au 9 juillet est annulée, annonce l'asbl Namur-Events. Les organisateurs invoquent le contexte économique difficile qui engendre une forte hausse des coûts, ainsi que le manque de soutien de la part des pouvoirs publics, la Ville de Namur et l'organisme wallon de promotion touristique ne souhaitant plus financer l'évènement.

"C'est évidemment une déception, c'est très frustrant" se désole Sébastien Legrain, l'un des organisateurs, "On apportait une bonne visibilité à la Ville de Namur et aux brasseurs qui nous faisaient confiance. J'espère qu'à l'avenir la région et la Ville pourront de nouveau investir dans une organisation comme la notre qui, nous le pensons, contribue au rayonnement national et international de notre patrimoine et au côté festif des Namurois".

L'évènement "Namur Capitale de la Bière" ne pourra être relancé que lorsque les conditions matérielles et financières seront à nouveau réunies, sans garantie donc qu'il puisse revoir le jour, confirment les organisateurs. Cette annulation ne concerne pas les autres évènements brassicoles organisés dans la capitale wallonne par l'asbl Namur-Events tels que Stout-sur-Meuse ou encore le Fest'IPA. Festival entièrement consacré aux bières houblonnées, ce dernier est bien maintenu les 21 et 22 avril.