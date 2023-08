Namur mis à l’honneur dans le centre de Québec

L’annonce a été faite devant un parterre de journalistes canadiens par le maire de Québec lors d’une conférence de presse pour renouveler l’accord de jumelage entre les deux villes. Québec va baptiser une de ses places au nom de la capitale wallonne. Une reconnaissance du lien fort qui unit les deux villes pour le maire de Québec, Bruno Marchand : "Nos liens avec la Wallonie sont faciles car nos cultures se ressemblent et nous avons des valeurs communes. Rencontre des gens de la délégation qui viennent ici, c’est facile, c’est instinctif. Il y a des liens qui se créent rapidement."

Namur dispose depuis quelques années déjà d’une place de Québec en plein centre-ville à proximité de l’église Saint-Loup. La place de Namur sera elle située dans un endroit stratégique, entre la gare routière et le quartier historique et touristique de Québec. Un endroit fréquenté par plusieurs centaines d’automobilistes et de piétons tous les jours. Un lieu que la ville de Québec voulait redessiner pour offrir plus de places aux piétons et à la végétation. Sophie Gratton-Tremblay a dessiné le projet : " Québec et Namur sont deux villes fortifiées. On avait vraiment envie de venir mettre en valeur les fortifications présentes à cet endroit-là. On a aussi réservé près de la moitié de la place au verdissement. Car pour nous c’est aussi un enjeu important pour réduire les îlots de chaleur mais aussi créer un espace invitant pour les passants et les touristes."

Aujourd’hui, la future place est en plein chantier. Les travaux préliminaires ont démarré il y a quelques semaines. Ils seront interrompus dès la tombée des premières neiges. Mais la place de Namur pourrait être inaugurée fin de l’année prochaine.