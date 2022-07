Namur : les voitures pourront bientôt longer la place Maurice Servais

Le chantier de la place Maurice Servais avance et entre tout doucement dans sa phase finale. Dès ce 15 juillet, l’espace réaménagé est progressivement rendu à la population. Les piétons et les cyclistes pourront avoir accès à l’entièreté de la périphérie de la place. Par ailleurs la zone de dépose – minute via la rue des Échasseurs sera désormais accessible.

IL sera aussi possible d’accéder en voiture à une partie de la place Maurice Servais via la rue des Échasseurs. Les véhicules qui l’emprunteront devront toutefois tourner à gauche pour longer les commerces et tourner à nouveau à gauche pour rejoindre la rue des Brasseurs.

L’inauguration officielle de ce nouvel espace qui comprend notamment un kiosque est prévue pour le mois de septembre au plus tôt. Elle était initialement programmée cet été mais le chantier a connu du retard suite à des découvertes archéologiques mais également à cause de la nature du sol qui a finalement nécessité d’adapter les fondations afin d'éviter tout affaissement.