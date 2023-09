Namur : les vestiges d’un prieuré du Moyen Age découverts sous l’ancienne Fortis

Les équipes de l’agence wallonne du patrimoine (AWAP) viennent de mettre au jour les vestiges d’un prieuré construit au 13e siècle à Namur. Cela va leur permettre d’en apprendre plus sur la vie namuroise à l’époque médiévale.

"Les vestiges sont très arasés, râpés, mais ils sont suffisants pour identifier l’ancien prieuré des Croisiers", explique Marie Verbeek, archéologue à l’AWAP. "Nous voyons le mur de l’église, son cœur, et l’amorce du cloître.". Erigé au 13e siècle, ce prieuré hébergeait des chanoines de Saint-Augustin, qui s’étaient installés aux portes de la ville médiévale. A l’époque, ce qui est aujourd’hui la rue des Carmes, était en effet un bout de campagne en dehors des murs de la cité. "Les anciens plans avaient gardé la trace du prieuré, mais le quartier a tellement changé depuis, qu’on ne pouvait pas être sûr de tomber dessus". Selon l’archéologue, le prieuré peut être considéré comme une petite pièce manquante du puzzle namurois. "Cela va aussi nous permettre d’étudier une congrégation mosane spécifique."

La découverte des vestiges a eu lieu grâce aux fouilles préventives menées entre la phase de destruction de l’ancienne banque Fortis, et la phase de construction d’un nouvel immeuble à appartements. Des fouilles prévues dans la demande de permis, et qui ne retarderont donc en rien le projet immobilier d’envergure prévu à cet endroit. "A présent, nous allons emmagasiner un maximum de données, les étudier, et les présenter aux spécialistes", explique de son côté Elise Delaunois, archéologue. "Concrètement, nous allons décrire les vestiges, les dessiner, les photographier et prendre des échantillons." Une mission qui durera plusieurs semaines et devra être menée avec précision. Car les vestiges du prieuré des Croisiers sont condamnés à disparaître à la reprise du chantier.