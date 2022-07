Namur : Les trottinettes électriques partagées bienvenues au CHR.

Depuis quelques jours, un support de rangement permettant d’accueillir 10 trottinettes partagées a pris place sur le parking du CHRSM – site Meuse, explique l’hôpital namurois dans un communiqué. Le CHR s’est associé avec la société Voi Technology, leader européen en matière de trottinettes électriques partagées afin de proposer à ses collaborateurs, ses patients et à leurs proches une nouvelle solution de mobilité partagée.

Le CHRSM – site Meuse, compte près de 2000 collaborateurs sur son site Namurois et accueille 150.000 patients chaque année (auxquels il faut ajouter les visiteurs). L’hôpital a décidé de céder un emplacement de parking afin d’y installer un site de stationnement pour les trottinettes. " Elles peuvent être un moyen de déplacement rapide et efficace surtout lorsqu’il faut traverser la ville. Cela peut être un réel avantage pour une personne qui prend le train par exemple pour faire le trajet de la gare à l’hôpital " souligne Guy-Loup Devaux, conseiller en mobilité au CHRSM – site Meuse.

Dans son communiqué, l’hôpital dit aussi encourager régulièrement ses collaborateurs à recourir à des moyens de transport plus respectueux de l’environnement, notamment en organisant des journées de sensibilisation où ils ont déjà pu s’essayer à l’utilisation d’une trottinette électrique. Cette collaboration avec Voi permet aux membres du personnel de bénéficier d’une réduction sur les pass journaliers et les abonnements mensuels afin de les encourager à utiliser cet outil de mobilité partagée. Cette initiative représente un pas de plus pour l’hôpital qui veille à réduire son impact sur l’environnement.