Namur : les travaux du quartier de la gare vont bon train

La société ORES se montre très active dans la zone de travaux. Elle a tenu à préciser ce vendredi son champ d’action et les objectifs visés à savoir le renforcement du réseau électrique afin de faire face à la demande croissante en électricité et de permettre à la Ville de Namur de réussir le défi de la transition énergétique (préparation du réseau pour accueillir des bornes de rechargement pour véhicules électriques, par exemple). Au total, près de 5 km de câbles seront posés. Des remplacements ou rénovations d'installations électriques et de gaz existantes sont en cours et l’intégration harmonieuse de l’éclairage public dans le paysage urbain recevra une attention particulière. Certaines opérations de nuit sont à prévoir.

Ores précise enfin que l’enveloppe pour la réalisation des travaux actuels s’élève à 2 millions €.