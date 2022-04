Namur : les travailleuses titres-services et à domicile ne savent plus assurer leur métier

Ces travailleuses déplorent le fait de devoir mettre quotidiennement de leur poche pour travailler, une pratique qu’elles ne tolèrent plus. La conjoncture actuelle renforce leur mécontentement : l’envolée des prix de l’énergie entraîne une augmentation inévitable des frais de déplacements, et a des répercussions sur leur pouvoir d’achat. Leur salaire ne leur permet plus d’assurer le nombre de kilomètres qu’elles doivent effectuer dans le cadre de leur profession, tant pour se déplacer chez les bénéficiaires que pour les conduire à des rendez-vous médicaux ou autre. Par conséquent, de nombreuses femmes se voient dans l’obligation de devoir faire des choix difficiles en fin de mois, voire de se mettre en arrêt parce qu’elles n’ont plus les moyens de faire le plein de leur véhicule. "À partir du 20 de chaque mois, nous surveillons nos dépenses. Plus question de faire des sorties extraordinaires ou de s’octroyer des petits plaisirs : ce n’est que de l’essentiel. Ne plus être en mesure de fournir ce dont nos enfants ont besoin, c’est très difficile…" confie Nancy Anselin, travailleuse titres-services.