Namur : les travailleurs en situation de handicap de l’Atelier accueillent des dizaines de jobistes

Pour les étudiants, au-delà de l’argent de poche qu’ils attendent avec impatience, ils apprennent bien d’autres choses. "On côtoie des personnes handicapées, mais dont on ne remarquerait rien si on ne le savait pas. Chacun est différent. Il faut être prudent, savoir s’adapter et surtout ne pas dévaloriser le travail de l’autre. Ce job permet d’avoir une autre vision sur le handicap et pousse à réfléchir sur soi", remarque Anastasia, étudiante en hôtellerie.

Samantha Gilles, responsable de la chaîne de conditionnement met un point d’honneur à ce que chacun parvienne à trouver sa place. "Ici, il n’y a pas de personnes handicapées et de jobistes. La ligne de travail s’adapte aux difficultés de tous. On ressent ici de la bienveillance et de l’entraide. Les uns veulent apprendre des autres. Si les jeunes sortent d’ici en se disant que faire face à une difficulté, ce n’est pas insurmontable, ce n’est qu’une marche et non une montagne, alors tout le monde y aura gagné."

Une fois la saison d’été terminée, les étudiants retourneront sur les bancs, mais l’entreprise poursuivra sa collaboration avec eux. L’Atelier est toujours à la recherche de nombreux jobistes dès septembre.