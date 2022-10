Namur : Les syndicats bloquent le siège d’Engie pour dénoncer les superprofits

L’action qui a débuté ce matin vers 06h30 vise à empêcher le personnel d’Engie d’entrer dans le bâtiment. Par ailleurs, une distribution de tracts est organisée pour sensibiliser les automobilistes et pour leur rappeler la grève générale du 9 novembre. A cette occasion, les syndicats réclameront notamment qu’un prix plafond soit rapidement mis en place pour le gaz et l’électricité et que le tarif social soit élargi aux revenus moyens et accordé automatiquement.