Namur : les patients de la clinique du sport de Jambes auront-ils à nouveau accès à du sport gratuit sur ordonnance ?

A la lumière de tout cela, le fait que le projet namurois ne bénéficie plus de subside est d’autant plus râlant pour Stéphanie Ernoux. "Depuis l’arrêt du subside, je n’ai pas eu un seul nouveau patient qui a rejoint les groupes. C’est déjà compliqué d’accrocher un patient à une activité physique adaptée à leur problème de santé, c’est pendant cette phase que le patient n’a pas envie de venir. Il ne sait pas si ça va marcher, si ça ne risque pas de leur faire encore plus mal. Et donc si en plus ils doivent payer, c’est un frein qui s’ajoute".

Les porteurs de projet ont contacté la Ville de Namur pour obtenir un subside pour que le programme puisse être relancé. Du côté de la ville, Charlotte Bazelaire, l’échevine de la santé estime que c’est " un magnifique projet, mais le soutien est toujours à l’étude pour des questions à la fois techniques et financières ".

Deux études de référence :

Andrea D. Smith, Alessio Crippa, James Woodcock, Søren Brage : Physical activity and incident type 2 diabetes mellitus : a systemic review and dose-response meta-analysis of prospective cohort studies. Diabetologia 2016, 59 : 2527-2545

Deloitte Access Economics : The Value of accredited exercise physiologists to consumers in Australia. Exercise & Sport Science Australia, Novembre 2016