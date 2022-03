Namur : les parcs d’activités économiques ont profité du rebond spectaculaire de la croissance en 2021

En

province de Namur les parcs d’activités économiques ont manifestement bien profité du rebond spectaculaire de la croissance en 2021. Une centaine de nouvelles entreprises se sont installées dans les zonings industriels et les incubateurs du Bureau économique de la province de Namur (BEP). Au total, 115 millions d ’ euros d ’ investissements. Focus sur le top 3 avec Daniel André, le conseiller entreprises au BEP.

"Nous avons un beau projet porté par l’entreprise Eggo. La maison mère a décidé de relocaliser une partie de ses activités depuis Bois-de-Villers pour centraliser le tout sur notre parc Ecolys, ce qui va nous emmener 70 emplois supplémentaires. Vous avez une autre société qui est installée pour le moment à Gembloux, qui s’y trouve à l’étroit. Nous n’avons plus la possibilité de leur proposer une offre territoriale, donc on a décidé de venir s’implanter quelques kilomètres plus loin, sur le parc Ecolys toujours, à l’entrée de Namur, avec 50 postes de travail. Et enfin, dans une autre sous-région de la province de Namur, une entreprise qui se dénomme Cosse, qui est active dans le secteur du transport, entre autres, des travaux agricoles et du terrassement, mais qui connaît un très bon développement ces cinq dernières années et qui avait besoin de se relocaliser en fonction du métier, entre autres, dans le zoning d’Achêne, en l’occurrence, sur Ciney toujours".