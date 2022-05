Namur : les namourettes seront-elles livrées cet été ?

Les bateaux sont en retard et le fabricant italien n’annonce pas non plus de nouveau délai pour une livraison : "je ne suis pas en mesure de donner un moment précis mais l’entreprise nous dit qu’elle met tout en œuvre pour les livrer le plus rapidement possible", ajoute l’échevine du tourisme.

Cette incertitude étonne. La Ville ne semble d’ailleurs même pas au courant de l’état d’avancement du chantier de construction. Ce qui surprend aussi, c’est que le marché pour l’exploitation des namourettes n’a même pas encore été conclu. Or, la saison devait débuter dans trois semaines : "la procédure est en cours et je ne commente jamais une procédure en cours d’attribution. Le dossier est à l’analyse. Le retard c’est une donnée nouvelle mais ce n’est pas un élément qui fait que le dossier de l’exploitation est traité maintenant", conclut brièvement Anne Barzin.

La saison des namourettes ne dure que quatre mois. Vu le retard annoncé, les embarcations vont-elles finalement circuler cet été ? La question demeure sans réponse.