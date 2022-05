Namur : les extensions des terrasses pour le secteur Horeca ne sont plus autorisées

C’était l’une des mesures d’exception pendant l’épidémie en faveur du secteur Horeca, les bars et les restaurants étaient autorisés à augmenter la superficie de leurs terrasses et même à occuper des places de parking quand ils n’avaient pas de terrasse. Une sorte de " compensation " pour l’Horeca afin de limiter les clients à l’intérieur.

Maintenant que la crise semble derrière nous, cette mesure n’est plus d’application, c’est ce que l’on peut lire dans l’Avenir ce matin.



Certains patrons d’établissements en étaient plutôt satisfaits et se disent même prêts à payer pour pouvoir continuer à occuper l’espace public, ce qui ne sera, dès à présent, plus possible.