Namur : les écoles de plus en plus confrontées à une pénurie d’enseignants

Les témoignages de parents sont de plus en plus nombreux : les heures de fourche se multiplient dans les écoles, faute d’enseignant disponible. Le contexte Covid et les maladies saisonnières peuvent en partie expliquer cette augmentation des absences parmi les professeurs mais cela s’ajoute à un problème de pénurie qui, rappelle Laurent Henquet le directeur de l’institut Saint-Louis de Namur, remonte déjà à plusieurs années : " Il est important de valoriser la profession ! Il faut en parler positivement. C’est un métier d’avenir et je rappelle à qui veut l’entendre que sans les enseignants, il n’y a pas d’enseignement ! "

Cette revalorisation est demandée de longue date par le secteur qui ce jeudi, après Bruxelles et Mons, va encore mener des actions en région liégeoise.

" Il y a urgence ! ", renchérit Laurent Hanquet. " J’ai un professeur de français absent depuis deux mois et je viens seulement de trouver un remplaçant mais il est diplômé en communication. Ce n’est pas le profil recherché mais je l’ai engagé parce que je préfère que les élèves aient cours plutôt qu’ils aillent à l’étude. "

Dans ce cas-ci, une solution a été trouvée même si elle n’est pas idéale mais parfois le remplacement n’est tout simplement pas possible. A l’Athénée de Namur, il nous est revenu que certains élèves de cinquième année en option " maths fortes " n’avaient plus de professeur. Plus d'une quarantaine d’heures de cours sont déjà perdues. Afin de trouver un remplaçant, un appel a même été lancé sur Facebook.