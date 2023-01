Namur : les Bougeois espèrent encore faire annuler le projet d’antenne GSM dans leur quartier

A Namur, la société Orange a obtenu cet été un permis d’urbanisme pour ériger un pylône de télécommunication dans un champ, à l’intersection de la rue de Lépant et du Chemin des Aides. Un projet auquel un groupe de riverains s’oppose depuis le début, pour plusieurs raisons.

"Premièrement, nous sommes inquiets pour l’impact paysager", explique Anne Robertz, l’une des porte-parole du groupe d’opposants, qui regroupe plusieurs familles du centre de Bouge. "L’antenne fera entre 42 et 47 mètres de hauteur, et sera située à un peu plus de 200 m du cœur de Bouge, qui est classé au patrimoine wallon. Ensuite, il y a l’aspect financier : la présence d’une antenne pourrait faire perdre de la valeur aux maisons les plus proches, qui se situent à une cinquantaine de mètres." Enfin, les riverains craignent l’impact des ondes sur leur santé et celles des enfants de l’école Sainte-Marguerite, située à environ 400 m du lieu d’implantation.