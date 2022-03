Namur : les 150 nouvelles recrues policières prêtent serment à l’Académie de police

“Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge”

Cette phrase, tous l’ont prononcée tour à tour avec émotion, car il s’agit de l’étape ultime avant leur entrée en fonction. “C’est un moment important et nécessaire dans la carrière d’un policier. Nous nous adressons à des figures d’autorité impressionnantes et parlons devant beaucoup de personnes, ce qui génère automatiquement du stress. Mais l’instant d’après, nous sommes directement plus détendus et particulièrement fiers !” explique Guillaume, futur policier d’intervention. Une fois acté, ce serment leur permet de pouvoir être déployés sur le terrain et de poser des actes en tout légitimité.