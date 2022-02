Namur : le visage du futur piétonnier est connu

L’objectif est de créer un espace au centre-ville plus paisible, plus convivial et plus sécurisé. Les itinéraires des bus seront modifiés. Seule une navette électrique et les taxis auront accès au piétonnier. Le projet prévoit également du nouveau mobilier urbain et des espaces de jeux pour les plus jeunes. Cinq parcours touristiques seront par ailleurs proposés sous forme de jeux de piste.

Enfin, la priorité sera mise sur la végétalisation qui permettra d’améliorer la qualité de l’air mais aussi de limiter le ruissellement des eaux et de favoriser la biodiversité.

Les travaux devraient débuter en 2023. Ils seront réalisés en quatre phases. L’objectif est de pouvoir inaugurer le nouveau piétonnier dans 5 à 6 ans.