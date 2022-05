Namur: le Trema a dévoilé la maquette du futur musée, rénové et agrandi

Le Trema à Namur, musée qui possède dans sa collection le trésor d'Hugo d'Oignies, a réuni la presse et les acteurs culturels pour dévoiler la maquette de transformation de ce musée, que les namurois connaissent bien, situé rue de Fer à côté de l'ancien Eldorado.

Un magnifique projet qui mettra à l'abri des variations de températures, les splendides collections qui datent du moyen âge et de la Renaissance. Une rénovation et une extension respectueuse du bâtiment classé, ouvert sur le 21ème S. et sur l'espace citoyen.

Mais les travaux ne commencent pas demain, il faut encore trouver des moyens dans tous les domaines, précise Marie-Françoise Degembre, la directrice du service des musées et du patrimoine culturel de la Province de Namur.

Marie-Françoise Degembre au micro de Christine Pinchart...