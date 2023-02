Namur : le réseau de bornes de recharge se met doucement mais sûrement en place

Alors que le parc de voitures électriques augmente, les villes sont confrontées au défi de développer un réseau de bornes de recharge. A Namur, les autorités vont notamment pouvoir compter sur une aide de la région. " Nous avons répondu à un appel à projet", explique Stéphanie Scailquin, l’échevine en charge de la mobilité. "Ça nous permettra d’installer 50 bornes dans des endroits où les gens se stationnent un certain temps. Ça peut être un hall sportif ou une bibliothèque par exemple."

Parallèlement à ce projet qui ne verra pas le jour avant 2024, la ville s’appuie aussi sur des acteurs privés comme des supermarchés ou des parkings en leur imposant de réaliser des investissements dans le cadre de la procédure d'octroi du permis d’urbanisme. La société Interparking qui gère la Confluence a ainsi dû installer 18 points de recharge à l’entrée du parking souterrain du Grognon. Plus récemment, le groupe Lidl a dû, lui aussi, placer une borne sur le parking de son nouveau magasin à Bouge.

Tout ce dispositif ne suffira toutefois pas à répondre à la demande des Namurois qui risque de croître dans les prochaines années et de nombreux utilisateurs préféreront toujours charger leur véhicule à moindre coût à leur domicile. Pour ceux qui vivent en zone urbaine et qui ne disposent pas d’une allée de garage, la ville peut leur octroyer une autorisation. Celle-ci leur permettra de faire passer le câble de recharge sur le trottoir moyennant le placement d’une goulotte afin de ne pas entraver le passage des piétons et plus particulièrement des PMR. Actuellement quelques dizaines des dossiers ont été traités par l’administration.