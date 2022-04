Namur: le musée Félicien Rops accueille de jeunes enfants ukrainiens

Fuir son pays à cause de la guerre est un traumatisme. C’est particulièrement le cas pour les enfants ukrainiens arrivés en Belgique.

A Namur, le Musée Félicien Rops a organisé une journée pour faire découvrir le patrimoine namurois à une vingtaine d’enfants ukrainiens de 3 à 17 ans y. Le but était, avant tout, de leur changer les idées. Simon Denis, est l’animateur qui les a accompagnés lors de cette journée. "Nous avons accueilli des enfants ukrainiens qui, dans un premier temps, ont visité les collections du musée. Il s’agit des caricatures et des dessins qu’a pu produire Félicien Rops. C’est aussi une première approche de l’art belge auprès de ces enfants. Dans un second temps, ils sont passés à la pratique où ils ont expérimenté ce qu’ils ont vu. Ils ont décodé les images et les ont reproduites dans l’atelier. En se déracinant de leur culture et en venant ici, ils doivent réapprendre, s’insérer et s’intégrer dans un nouveau système. L’art permet, justement, de s’intégrer dans une société qui a, elle aussi, sa propre histoire".