Namur : le marché de Bomel se tient désormais le lundi

Changement d’habitudes pour les habitants de Bomel à Namur : c’est jour de marché aujourd’hui dans ce quartier situé derrière la gare. Il se tenait jusqu’à présent le mercredi après midi. Désormais, ce sera donc le lundi. L’objectif est d’attirer plus de monde et surtout plus d’ambulants afin de diversifier les produits proposés. Le marché de Bomel lancé en juin dernier n’a pas vraiment rencontré de succès, c’est le moins qu’on puisse : il se résumait à la présence d'un seul ambulant.

Le lundi, il n’y a aucun autre marché dans la région. C’est donc le jour idéal. Les autorités namuroises précisent dans un communiqué que "ce changement de jour a été soigneusement planifié par le comité de quartier en collaboration avec la Ville et l’ambulant dans le but d’améliorer l’accessibilité du marché et d’attirer un public plus large. Tout est mis en place pour faire de ce marché un lieu de rassemblement dynamique et animé."

Concrètement, à partir d’aujourd’hui le marché se tiendra donc le lundi après-midi de 15h à 18h. Durant la période estivale d’avril à fin septembre, il sera prolongé jusqu’à 18h30.