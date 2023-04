Namur : le Marathon rassemble 4600 coureurs sous la pluie

4600 coureurs ont pris le départ de la 4ème édition du Marathon de Namur ce dimanche 2 avril. Trois courses différentes étaient au programme : un marathon (42,195 kilomètres), un semi-marathon ainsi qu'une épreuve de 10 kilomètres, nouveauté de cette année.

Malgré une fine pluie froide qui s'est abattue sur la capitale wallonne durant une bonne partie de l'épreuve, le public a répondu présent et s'est posté le long du parcours pour soutenir les participants : "Je ne soutiens personne en particulier, je suis là parce que j'aime Namur et parce que c'est quand même une sacrée épreuve physique" nous explique ce supporter qui a fait le déplacement depuis Rochefort, "L'ambiance est vraiment sympa, c'est rare pour un dimanche matin à Namur !"

Les quelques participants que nous avons rencontré sur la ligne d'arrivée se sont montrés également enthousiastes : "Pour ma part, je préfère courir dans la Nature et beaucoup moins sur le béton entre les bâtiments, mais comme c'est un bel évènement pour ma ville, je suis tout de même contente d'être là" explique Stéphanie Ernoux, traileuse et basketteuse du club de Ciney. Jorick Rassart, du TriWolf Club de Hélécine (triathlon) : "C'est ma première à Namur, dommage pour le temps mais parcours fort agréable quand même. Dommage d'avoir eu le vent de face le long de la Meuse, mais sinon juste magnifique dans le centre-ville".

2023, Un bon cru

S'ils n'étaient pas encore en mesure de fournir un bilan complet de cette quatrième édition lorsque nous les avons interrogés, les organisateurs n'ont pas caché leur satisfaction. "Je pense que c'est même la meilleure des quatre éditions !" se félicite Nicolas Bonomi, l'un des quatre organisateurs, "Globalement tout s'est bien passé. On évolue d'année en année, on entend les remarques et les critiques, on essaye de s'améliorer. Il y a toujours des choses à perfectionner, mais c'est vraiment un bon cru".

Rendez-vous est déjà fixé pour la cinquième édition, le dimanche 7 avril 2024.