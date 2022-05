Namur : le magasin Damart quitte le centre-ville

Le magasin Damart de la rue des Croisiers fermera bientôt ses portes. Le commerce de vêtements et de sous-vêtements ne quitte pas pour autant Namur. Dès le 27 mai, il rouvrira dans l’ancien JBC situé chaussée de Louvain à proximité du Club et du magasin Action. Selon Patricia Coeck, la porte-parole, il n’est pas question pour Damart de s'éloigner des centres-villes : " A Namur, la nouvelle surface commerciale sera située à moins de deux kilomètres de l’actuelle. Elle sera plus grande et répondra mieux aux besoins de notre clientèle notamment au niveau de l’accessibilité ! "

Pour Monique, une habituée, le fait de désormais pouvoir profiter d’un parking gratuit est non négligeable. Par contre, Régine regrette ce déménagement : " Je viens à pied de chez moi. C’était franchement facile; maintenant je vais devoir prendre un bus ! "

Les problèmes des parkings et surtout leur coût en centre-ville ont été pris en considération mais un autre point aurait aussi pesé dans la balance : le sentiment d’insécurité dans la rue des Croisiers. " C’est clairement un souci ", explique la gérante, Sabine Moiny. " Nous voyons passer une population qui ne rassure pas notre clientèle or il faut que les gens se sentent bien quand ils poussent la porte du magasin. "

Pour le président de l’association des commerçants du centre -ville, Gauthier Salpeteur, ce départ est en tout cas regrettable : "Il n’y a pas de grande criminalité à Namur mais ce sentiment d’insécurité est là et il doit être combattu. Plus globalement, si Damart ne se plaît pas dans le centre c’est que les autorités n’ont pas répondu à ses attentes. Le commerce se développe là où il y a de l’accessibilité et à ce niveau-là, ça se dégrade tout doucement. Cela risque de pousser d’autres magasins à fermer ou à délocaliser !"

Le président de l'association des commerçants estime par ailleurs que la station actuelle pourrait encore s’aggraver avec la future extension du piétonnier namurois qui selon lui va accélérer la désertification du centre-ville.