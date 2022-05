Cet événement a pour but de promouvoir la pratique du chant choral et de la rendre accessible à tous. "C’est à la portée de tout le monde : chacun a sa voix, son instrument. Mis à part une petite formation et un chef de chœur, le chant choral ne nécessite rien. Je trouve qu’il est très important de savoir que, en tant qu’amateur, il est possible de faire de la musique." poursuit Thérèse Eloy. Pourtant, la croyance selon laquelle faire partie d’une chorale est une activité prestigieuse est toujours ancrée dans certains esprits. Reynald Sac, chef du chœur des jeunes de Namur "La Kyrielle", le regrette : "Nous essayons d’aller le plus souvent possible à la rencontre du public, car cela permet de déconstruire concrètement cette croyance. Ce festival est justement l’une de nos vitrines : en chantant sur une scène ouverte, les passants nous entendent et ne peuvent que constater ce qu’est le chant choral d’aujourd’hui."