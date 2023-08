Namur : le conducteur qui a percuté des personnes au square Léopold est placé sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre

Le parquet de Namur vient de communiquer sur les faits qui se sont déroulés mercredi soir au square Léopold à Namur. Le conducteur qui a heurté deux personnes dans le square a été placé sous mandat d’arrêt pour tentative de meurtre.

Le mercredi 9 août 2023 en soirée, l’individu né en 1983 et deux femmes se sont approchés de deux individus présents dans le square. Une altercation a éclaté entre les deux groupes. Suite à cette altercation, l’homme né en 1983 est retourné dans son véhicule blanc stationné non loin des faits (sans ses passagères). Les deux autres hommes l’ont suivi et ont frappé à plusieurs reprises la voiture avec une batte de baseball, avec des bâtons et à coups de poing et de pied. Le véhicule blanc a d’abord pris la fuite avant de revenir sur place et de foncer sur les deux hommes. Ces derniers ont été blessés au niveau des jambes. Ils ont, de nouveau, porté plusieurs coups au véhicule. Le conducteur a ensuite pris la fuite au volant de sa voiture avant d’être interpellé. Toutes les personnes impliquées ont été privées de liberté. Seul le conducteur du véhicule a été présenté au Juge d’instruction qui a décerné ce vendredi un mandat d’arrêt du chef de tentative de meurtre.