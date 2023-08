Namur : le conducteur qui a percuté des passants est placé sous mandat d’arrêt

Le conducteur qui a percuté des passants mercredi soir au square Léopold, à Namur, a été placé ce vendredi sous mandat d’arrêt.

Pour rappel, mercredi soir, au square Leopold, à Namur, le conducteur d’une Volkswagen a foncé sur plusieurs personnes, sans que l’on sache pourquoi. Un acte intentionnel ou commis sous l’emprise de substances, une perte de contrôle accidentelle ? Toujours est-il que la voiture aurait alors percuté deux ou trois personnes au niveau des jambes. On ignore à ce stade la gravité des blessures et on ne sait pas non plus si des victimes ont été hospitalisées.

Immédiatement, le conducteur du véhicule a été pris à partie par des personnes munies de barres de bois et de fer. Elles s’en sont servies pour frapper le pare-brise et la carrosserie de la voiture. A l’issue de cette scène particulièrement violente, plusieurs individus ont été privés de liberté et devraient être entendus très rapidement par un juge d’instruction.