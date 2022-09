Namur : Le Cinex rêve de redevenir un cinéma de quartier

Les travaux terminés, l’asbl souhaite désormais faire revivre le cinéma de quartier dont la salle et le matériel sont restés dans leur jus. "Depuis des dizaines d’années, on continue à projeter occasionnellement des films. Aujourd’hui, on voudrait valoriser le lieu et faire revivre ce patrimoine mais aussi s’équiper d’un matériel à la page pour organiser les séances. C’est un projet culturel populaire dont le but n’est pas de faire concurrence à d’autres lieux culturels", précise Hélène Maquet.

Le projet pourrait être financé par un budget participatif provincial. Les Namurois ont jusqu’au 30 septembre 2022 pour soutenir la relance du cinéma de quartier via le site ensemble.province.namur.be.