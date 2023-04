Namur : le chantier du nouveau piétonnier débutera en 2024

L'espace public réservé aux piétons va pratiquement doubler d'ici quatre à cinq ans et les voitures seront écartées d'une grande partie du centre urbain, selon le plan dévoilé ce mardi par la Ville de Namur.

Si elle est annoncée depuis plusieurs années – non sans provoquer certaines réticences, une pétition ayant déjà circulé l'an dernier contre ce projet – l'extension du piétonnier a cette fois fait l'objet d'une présentation détaillée sur sa mise en œuvre technique et sur le type d'aménagements retenus.

"L'objectif est d'avoir une ville plus apaisée, plus verte et plus attractive" a rappelé le bourgmestre Maxime Prévot, tout en voulant se montrer rassurant envers ceux qui s'inquiéteraient de ces futurs changements, "Tout le monde voit bien que dans les villes, les commerces sont à la peine. Namur s'en sort mieux que d'autres pôles urbains en Wallonie, mais il n'empêche que, pour nous aussi, il faut un sursaut. Il nous faut agir sur l'espace public, il faut que les citoyens retrouvent du plaisir à venir dans le cœur de ville et le piétonnier étendu contribue aux conditions de cette attractivité nouvelle".

Voici, dans les grandes lignes, ce que contient ce plan.

Périmètre du futur piétonnier

La nouvelle zone piétonne s'étendra de la place de la Station à la rue des Brasseurs en bord de Sambre, englobant ainsi le principal axe commerçant formé par les rues de Fer et de l'Ange. Seront également concernées les rues des Carmes, Emile Cuvelier, Saint-Jacques ou encore Godefroid.

La règle qui y prévaudra sera la même que pour le piétonnier déjà existant, autrement dit ces rues seront réservées aux piétons et les véhicules motorisés ne pourront y accéder avec une autorisation que lors de plages horaires bien définies.

Autour de cette zone piétonne, certains tronçons seront limités à 20km/h (avenue Golenvaux, rue Pépin, rue de Bruxelles, rue Lelièvre) et permettront aux véhicules d'accéder aux différents parkings du centre-ville. Ces zones partagées, où les voitures seront donc tolérées, passeront cependant à sens unique.

Aménagements

À l'intérieur de ce nouveau périmètre, la voirie sera refaite de plain-pied de façade à façade, sans plus aucune bordure de séparation entre trottoirs et chaussée. Certains pavés auront la capacité de drainer les eaux de pluie afin d'irriguer la végétation.

Différents jeux, parcours urbains et illuminations sont actuellement encore à l'étude par des groupes de travail composés d'experts et d'acteurs de terrain.

De nouvelles places de stationnement en épis seront créées, notamment dans une partie de la rue de Bruxelles.

Une navette électrique gratuite sillonnera le futur piétonnier. Son parcours et les modalités pratiques doivent encore être précisés.

Végétalisation

C'est l'un des axes majeurs de l'extension du piétonnier qui doit notamment permettre de lutter contre le phénomène des îlots de chaleur. La Ville annonce ainsi la plantation de 55 arbres en pleine terre, dont une part significative sur l'axe Fer-Ange, mais également le placement de 3 arbres en pot (à des endroits où une plantation en pleine terre est rendue impossible par la présence d'impétrants) ainsi que de 42 bacs végétalisés.

Un appel à candidatures sera également lancé afin de convaincre les propriétaires de végétaliser leurs façades.

Déménagement du marché

En concertation avec les commerçants ambulants, le marché hebdomadaire de Namur se tiendra désormais sur le boulevard Frère Orban le long de la Sambre. Le déménagement définitif aura lieu courant 2024.

Calendrier et financement

Un chantier d'une telle envergure générant immanquablement des nuisances, il sera réalisé en plusieurs phases successives. Les autorités espèrent pouvoir faire voter leur projet par le conseil communal dans le courant du mois de juin prochain, à la suite de quoi un marché sera lancé afin de pouvoir désigner les entreprises avant la fin de l'année.

La première phase devrait ainsi pouvoir débuter au printemps 2024 et concernera l'axe formé par l'avenue Golenvaux et la rue de Bruxelles, à l'exception notable des rues de Fer et de l'Ange qui seront elles concernées par la deuxième phase courant 2025.

La troisième et dernière phase, programmée pour 2026, concernera les rues des Carmes, des Croisiers et Godefroid.

L'ensemble des travaux sera financé en majeure partie par la Politique Intégrée de la Ville (PIV) de la Région wallonne pour près de 6,6 millions d'euros et par des fonds FEDER européens pour près de 5,5 millions d'euros.

Mesures d'accompagnement

Plusieurs mesures d'accompagnement sont prévues afin de limiter les désagréments pour les usagers du centre-ville pendant la durée des travaux, qu'ils soient aussi bien des habitants ou des travailleurs. Ainsi, les riverains bénéficieront de cartes de stationnement temporaires et les clients de tickets à prix réduit. Les commerçants eux-mêmes pourront solliciter une aide financière régionale et les travailleurs recevront un abonnement gratuit aux P+R.