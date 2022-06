Namur : le chantier de la place Maurice Servais accuse du retard (Photos)

Le centre de la place ne sera accessible qu’à la mi-septembre. La finalisation de l’esplanade débutera après les congés. L’inauguration pourrait intervenir pour le week-end des fêtes de Wallonie. "On n’est pas vraiment en retard mais il s’agit plutôt de prolongations", précise le fonctionnaire communal. Des découvertes archéologiques et un manque de personnel compétent explique la situation. La nature du sous-sol aussi : "Le sol était fort hétéroclite. Pour se prémunir d’éventuels affaissements, on a dû changer de technique de fondation, qui justifie notamment une prolongation de plus d’un mois."