Namur : le chantier de la chaussée de Louvain terminé deux mois plus tôt que prévu

Lancés en septembre 2021, les travaux de la chaussée de Louvain à Bouge avaient pour objectif d’aménager un site propre pour les bus d’1,2 km entre les carrefours Hébar et Saint-Luc. Ces nouvelles infrastructures routières doivent permettre aux transports en commun de circuler plus rapidement, surtout en heure de pointe, mais aussi de faciliter l’accès au parking P + R de Bouge.

Le chantier qui a débuté en septembre devait être réceptionné à la rentrée. Il se termine donc avec deux mois d’avance pour le plus grand bonheur des riverains qui ont dû s’adapter au plan de mobilité et aux itinéraires bis mis en place. Les commerçants ont également souffert durant les travaux. " C’est un soulagement ", explique Fanny Moors qui tient une boulangerie située en plein milieu du chantier. " Ça a été une année très compliquée. Heureusement entre commerçants on a pu se serrer les coudes et on a pu continuer à servir les clients fidèles malgré les détours et la signalisation qui n'était pas toujours très claire! "

Des réunions étaient organisées chaque semaine avec les différents acteurs concernés et ce afin de réduire les nuisances autant que possible. La présidente de L’association des commerçants de Bouge, Cécile Martin y a régulièrement participé : " Ça nous a vraiment permis de soulever tous les problèmes rencontrés durant les travaux. On est évidemment content même si tout n’est toutefois pas encore parfait. Il y a notamment un souci au niveau de la hauteur de la bande réservée au bus. C’est censé être un site franchissable mais il est trop haut. Ça ne facilite vraiment pas l’accès aux commerces. C’est aussi problématique au niveau des carrefours ou encore des passages piétons. "

La circulation va être complètement rétablie dans les deux sens de circulation dès ce 1er juillet tant pour les voitures que pour les bus.