Namur : Le centre sportif "Tabora" accueillera 200 réfugiés ukrainiens

Alors que certaines projections annoncent l'arrivée de près de 70 000 réfugiés ukrainiens en région wallonne, la Ville de Namur se prépare elle aussi à en accueillir un certain nombre sur son territoire. Si, pour l'instant, la priorité reste de les reloger dans des familles d'accueil volontaires, cette solution d'urgence risque bientôt de ne plus suffire. Pour faire face à l'afflux de réfugiés attendu dans les prochaines semaines, les autorités communales ont donc décidé de réquisitionner le centre namurois des Sports, plus connu du grand public sous le nom de "Tabora", un site qui offre de grandes facilités logistiques et qui pourra héberger jusqu'à 200 personnes.

"L'objectif c'est que ce centre puisse être opérationnel dès ce vendredi, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il sera activé" explique le bourgmestre de Namur Maxime Prévôt, "Comme nous n'avons aucune information sur le moment où des réfugiés pourraient arriver en nombre dans notre ville, nous préférons anticiper pour éviter de nous retrouver coincés avec des cars de réfugiés sans pouvoir les accueillir dignement". L'activation du centre namurois sera décidée en fonction des demandes formulées au niveau fédéral par Fedasil.

Bouleversement pour les clubs

Si les premiers réfugiés ukrainiens ne s'y installeront peut-être pas avant plusieurs jours, il est par contre certain que cette réquisition aura des conséquences immédiates sur la vie sportive namuroise. Impossible, en effet, de combiner au même endroit les compétitions de basket ou de badminton, par exemple, et l'aide humanitaire. Dès ce jeudi, les clubs des différentes disciplines qui occupent habituellement les lieux ne pourront donc plus y accéder, et ce jusqu'à nouvel ordre.

"C'est vrai que c'est une contrainte, tous ces clubs vont devoir se détourner de Tabora" reconnait le bourgmestre, "Nous cherchons avec le service des Sports des alternatives en ce qui les concerne, mais face au drame humain qui est en cours, il est évident qu'on ne peut pas se permettre de rester dans l'improvisation, il faut que l'on prépare et que l'on anticipe les choses au maximum".