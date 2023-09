Namur : le centre d’accueil de jour de la Croix-Rouge ferme temporairement suite à une succession d'incidents violents

C’est la goutte de trop : la semaine dernière, un énième événement violent est survenu au centre d’accueil de jour de la Croix-Rouge de Namur, avec évacuation policière. Suite à cela, l’institution ferme ses portes jusqu’à nouvel ordre.

"Nous subissons ce type de situation toutes les semaines actuellement", nous détaille le centre. En cause : la situation des personnes en situation de précarité qui s’aggrave depuis deux ans : suites de la crise covid, crise migratoire, problèmes de santé mentale, deal et consommation de drogues…"La sécurité, à la fois des bénéficiaires et des membres de la Croix-Rouge, est désormais en péril, et le centre ne peut plus proposer des conditions d’accueil dignes", explique la Croix-Rouge dans un communiqué. Habituellement, le centre namurois accueille en moyenne une cinquantaine de personnes sans-abri par jour.

Appel aux autorités

"Consciente de l’aggravation du sans-abrisme dans les grandes villes et à l’aube de la période hivernale, la Croix-Rouge de Belgique invite dès lors les autorités et les partenaires à redéfinir ensemble le cadre et les modalités de fonctionnement d’un centre d’accueil de jour de Namur, afin de proposer un lieu d’accueil serein et respectueux pour chacun", ajoute encore la Croix-Rouge dans son communiqué.