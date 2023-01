Namur : le casino grandit et veut attirer une nouvelle clientèle

C’est un projet vieux de 18 ans qui vient d’aboutir : la rénovation complète du casino de Namur, qui se dote de nouvelles machines et d’un tout nouveau complexe hôtelier quatre étoiles. L’objectif est d’attirer une nouvelle clientèle plus touristique et orientée "loisirs", mais aussi des entreprises. "Nous voulons démystifier le monde du casino, et montrer que c’est aussi de l’échange et du divertissement", explique Emmanuel Mewissen, CEO d’Ardent Groupe, gestionnaire du lieu.