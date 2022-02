Germain Tixhon (étudiant en sciences de gestion et le responsable de l’animation à l’AGE, l’assemblée générale des étudiants de l’Unamur). "Nous installons une vingtaine de tables car on ne peut pas mettre plus de 6 personnes par table. Cela nous fait un total de 220 personnes. Les gens viennent ici comme s’ils venaient dans un café. Avant, nous pouvions accueillir entre 900 et 1000 personnes. Le lieu était noir de monde et c’était vraiment très chouette. Il y a de la nostalgie car c’est ma dernière année à l’Unamur et c’est dommage de partir sans avoir pu dire au revoir à ce qu’était vraiment le Bunker ".

Personne n’ose s’avancer sur une date mais les responsables étudiants ne s’attendent pas à un retour à la normale avant la fin de cette année académique.