Namur : la Ville va mettre les trottinettes au pas

Sur les trottoirs de Namur s’étalent plusieurs marques de trottinettes électriques en libre-service. Un choix qui ne sera bientôt plus possible : la Ville veut désormais accorder l’exclusivité à un unique opérateur.

"C’est beaucoup plus simple comme ça ! Un seul opérateur, une seule application", se réjouit Gwendolyne. Plus simple aussi pour la commune qui fixera des règles strictes avec un contrat établi entre Namur et la Ville. "Le critère le plus important sera d’obliger à laisser sa trottinette dans des "drop zones", des zones de stationnement limitée et autorisée par la Ville." Stéphanie Scailquin est échevine de la Mobilité à la Ville de Namur. "Nous limiterons également la vitesse de ces trottinettes, 5 km/h maximum dans le piétonnier."

Cela signifie donc la fin de la concurrence entre les marques de trottinettes. "Et ce n’est pas forcément positif !", commente Medhi Miled, responsable opérations chez VOI Belgique, un opérateur de trottinettes en libre-service. "La concurrence est toujours saine, surtout au sein d’une ville comme Namur. Mais il faut reconnaître que ce sera bien plus simple de s’entendre avec les autorités si on fixe les règles ensemble."

L’appel d’offres est ouvert. On ne connaît pas encore la société qui installera ses trottinettes à Namur.