Namur : la Ville rachète une parcelle potagère de 63 ares

Les jardiniers du "bosquet potager de Salzinnes" sont soulagés. La Ville de Namur rachète (pour un montant de 40.000€) la parcelle de terre sur laquelle ils cultivent des fruits et des légumes depuis 2012.

Il y a quelques mois, c’était le coup de tonnerre : l’actuel propriétaire, le Séminaire diocésain, annonçait sa volonté de vendre. Installés sur le site via une convention, les cultivateurs Salzinnois craignaient donc de perdre "leur" terre au profit du plus offrant, comme un promoteur immobilier. Il n’en sera rien car, en plus d’acheter la parcelle, la Ville prolongera la convention d’occupation du "Bosquet potager".

"Le budget est disponible, et nous voulions soutenir un projet porteur de sens pour le quartier", explique Charlote Mouget, échevine de la transition écologique. "C’est un soutien ponctuel, mais qui s’inscrit dans une réflexion plus vaste, menée par la Ville, autour de l’alimentation durable."