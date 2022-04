Namur: la Ville ne veut pas voir la carrière de Beez s’agrandir

La Ville de Namur a remis un avis défavorable au projet du groupe Sagrex d’exploiter 3 nouveaux hectares en direction de l’Est.

Pour rappel, en juillet 2020, la société SAGREX a estimé que le gisement de Beez était exploitable jusqu’en 2023. En juin 2021, une réunion d’information a été organisée pour informer les riverains du souhait d’agrandir le terrain d’exploitation du site de la carrière de Beez. À la fin de cette même année, la SA Cimenteries CBR a introduit une demande de permis unique concernant le renouvellement de l’exploitation de la carrière actuelle (85 ha) mais également une extension de la zone d’exploitation de 3,60 hectares vers l’est.

Une enquête publique défavorable

De nombreux riverains avaient exprimé leurs inquiétudes lors de l’enquête publique notamment par rapport au rapprochement de la zone d’extraction à 140 mètres des premières habitations.

Plus de 300 réclamations et une pétition, réunissant plus de 500 signatures, étaient arrivées à l’administration communale. Aujourd’hui, le collège communal soutient ces riverains et pointe, comme eux, les nouvelles nuisances potentielles.

C’est, in fine la Wallonie, qui tranchera dans ce dossier et ce sont les services régionaux qui délivreront ou non le permis. La décision doit tomber fin mai.