Namur : la Ville lance une étude pour redynamiser le quartier Saint-Nicolas

C'est un quartier parmi les plus densément peuplés de la Corbeille namuroise (centre-ville) et qui devrait bénéficier d'un réinvestissement massif de la part des pouvoirs publics dans les prochaines années. Délimité par de grands axes de circulation au sud et à l'est (Boulevards Isabelle Brunell et Cauchy), structuré par la présence de plusieurs écoles (Haute école Albert Jacquard et ITCF Félicien Rops), le quartier Saint-Nicolas fera prochainement l'objet d'une redynamisation urbaine, à l'instar de la rue des Brasseurs il y a quelques années.

"C'est l'un des quartiers les plus anciens de la ville, cela signifie que le bâti est vieillissant, avec des multi-divisions, des logements de petite taille et peut-être aussi un désinvestissement des propriétaires mais c'est également un quartier avec une dynamique associative, culturelle et citoyenne très développée" énumère Charlotte Mouget, échevine en charge de la Régie foncière, "Donc nous souhaitions pouvoir soutenir cette dynamique déjà bien ancrée et porter plus haut encore ce qu'ils ont déjà mis en œuvre".

Une étude pour identifier les priorités

Si l'intention affichée par la Ville est celle d'une amélioration globale du cadre de vie, quels seront alors les projets concrètement mis en œuvre ? Il est encore bien trop tôt pour le savoir, le processus de réflexion vient seulement d'être enclenché, le conseil communal ayant décidé lors de sa séance du 4 octobre de lancer un marché d'étude pour un montant de 75 000 euros.

"Il s'agira d'identifier un auteur de projet qui va mener cette étude en deux phases, d'abord sur un périmètre élargi puis de manière très concrète sur un périmètre opérationnel plus restreint" explique Charlotte Mouget, "Nous pourrions procéder à l'acquisition de certains bâtiments pour les rénover et en améliorer la performance énergétique. C'est aussi un quartier qui manque d'espaces verts, par exemple, mais ne nous prononçons pas pour l'instant, c'est précisément le travail que devra mener l'auteur de l'étude de manière participative, en incluant les associations et les citoyens".

Si le marché devrait pouvoir être attribué avant la fin de l'année, l'étude en question serait menée dans le courant de l'année 2023. Et une fois les besoins du quartier identifiés, à partir de quand la redynamisation pourrait-elle effectivement être réalisée ? Sans doute pas avant 2025, 2024 étant une année de multiples élections et la Ville de Namur comptant sur le renouvellement des subsides wallons de la Politique Intégrée des Villes (PIV) pour mener à bien ce projet.