Namur : la rue Borgnet fermée à la circulation jusqu’au 26 août

Avec l’ouverture imminente de la gare multimodale, le TEC et la Ville de Namur vont réaliser plusieurs travaux dans le quartier de la gare.

Ils commencent par la rue Borgnet, fermée à la circulation jusqu’au 26 août. En effet, les quais de bus vont être supprimés : les panneaux et aubettes démontés, puis la dalle de béton supprimée. Ils seront remplacés par de nouvelles places de stationnement pour les voitures, le long des façades et des commerces. Par ailleurs, à la fin du chantier, bus et cyclistes pourront circuler dans les deux sens dans la rue.

"La déviation mise en place se fera via la rue Rogier ou la rue de Fer. Un avis riverain reprenant les conditions d’accessibilité a été rédigé.", peut-on lire dans un communiqué commun de la Ville de Namur et du TEC.

Quant aux arrêts de bus, ils sont reportés quai E, quai Rogier, ou quai de la Porte de Fer.