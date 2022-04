Namur : la première échevine Patricia Grandchamps quitte le collège

La première échevine de Namur Patricia Grandchamps (Ecolo) a annoncé ce vendredi qu’elle quittait sa fonction au sein du collège namurois. Elle restera conseillère communale. Echevine depuis 2006, elle aura géré dix compétences. Dès 2018, Patricia Grandchamps s’était fait la promesse de ne pas terminer la législature répondant ainsi à la volonté de son parti de renouveler régulièrement ses mandats politiques. Échevine de la Mobilité et des Travaux de 2006 à 2012, Patricia Grandchamps a mené une série de chantiers pour notamment rendre la ville plus accessible aux piétons et aux cyclistes. Echevine de la participation depuis 2018, Patrica Grandchamps a mis un point d’honneur à impliquer les citoyens dans les décisions et réflexions liées à la vie namuroise.

Etant par ailleurs en charge de l’éducation durant cette législature, celle-ci a aussi mené de front le dossier de la reprise en gestion des écoles communales et la réorganisation des garderies.

"J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir mettre ma pierre à l’édifice pour initier un changement de cap pour Namur. Il reste du travail, bien sûr. Mon souhait est qu’Ecolo continue encore longtemps à imprimer sa marque pour une ville et une société plus juste, plus durables, plus éthiques", a-t-elle précisé lors de la conférence de presse organisée ce vendredi.

Le nom de sa ou son remplaçant n’est pas encore connu. Un appel à candidature a été lancé auprès des conseillers écolos namurois. Ceux-ci ont jusqu’à lundi pour y répondre. Le nom de celui ou celle qui prendra le relai sera annoncé le 2 mai. Patricia Grandchamps veut assurer une transition en douceur : elle espère passer le flambeau le 30 juin mais se dit prête à rester en fonction jusqu’à la rentrée si son successeur en fait la demande.