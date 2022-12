Namur : la police dénonce des "faux PV" sur le pare-brise de véhicules stationnés

Surprise pour la police de Namur, hier ! Elle a été avertie que des photos montrant de "faux PV" de stationnement circulaient sur les réseaux sociaux. "La publication a été largement partagée dans le milieu étudiant", explique Sandrine Mossiat, porte-parole de la zone de police de Namur. "Des documents mentionnant le logo de la police et un message inapproprié (Hé ! T’as vu comme t’es garé.e ?? Commun un trou de balle !) ont été apposés sur le pare-brise de véhicules stationnés en ville. Nous avons voulu réagir rapidement. D’abord pour informer les Namurois que nous ne sommes évidemment pas responsables de ce document. Il s’agit peut-être d’une mauvaise blague, mais elle est illégale. Car l’utilisation illicite d’un logo de police est une infraction. L’utilisation abusive et illégale du sceau de l’autorité est illégale. Le Code pénal prévoit des sanctions sévères (amendes et peines de prison). Les articles 184 et 227 du Code pénal sont en effet concernés dans ce cas de figure. Mais nous espérons que le phénomène s’arrêtera. S’il continue, le parquet avisera et pourra envisager des poursuites".