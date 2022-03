Namur : la place de la Station et le boulevard Mélot vont changer de visage

L’espace réservé aux piétons sera plus large et la mobilité simplifiée : "aujourd’hui, il y a deux voiries de part et d’autre d’un îlot central", remarque Luc Gennart. "Lorsque les piétons quittent la gare, ils rencontrent un feu à deux signalisations assez gênant. À l’avenir, il n’y aura qu’une seule traversée de trois bandes pour les bus et les voitures", explique l’échevin namurois.

De plus, le quartier sera verdurisé. Une vingtaine d’arbres seront plantés sur le boulevard urbain. "Cet aménagement est finalement le point de départ du projet de revitalisation de tout le quartier, bien plus praticable pour les cyclistes et les piétons", se réjouit Luc Gennart.