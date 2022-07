Namur : la nouvelle gare des bus ouvrira en octobre (photos)

Quatre ans de retard

Annoncée pour 2018, cette nouvelle gare namuroise sera donc finalisée avec quatre ans de retard. "Nous avons du faire face à de nombreux imprévus" justifie Elisa Roux, "Notamment la crise covid qui a mis le chantier complètement à l'arrêt pendant trois mois mais également de manière plus récente la guerre en Ukraine qui a retardé la livraison de certains matériaux. Nous n'avons pas été épargné non plus par les inondations de l'an dernier, qui plus est avec certains corps de métier qui ont dû s'occuper en priorité des chantiers de réparation."