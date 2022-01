Namur : La Nef, nouvel espace culturel au cœur d’une église désacralisée

Dès ce 26 janvier et pour un mois, c’est l’humoriste Véronique Gallo qui montera sur scène dans une pièce comique et musicale " le Belvédère " écrite par Bruno Delvaux et Jean Lambert : l’histoire d’une femme politique en proie aux doutes et confrontée à la vision d’un jeune idéaliste. Elle a pour décor la Citadelle de Namur. A ses côtés, l’acteur et musicien Elie Belvo, par ailleurs membre du collectif qui gère ce nouvel espace culturel atypique.

Différents artistes se relayeront ensuite sur la scène. Des spectacles et concerts sont notamment prévus à l’occasion de la fête de la musique et des Fêtes de Wallonie.