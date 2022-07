Namur : La Halle al’chair dévoile son nouveau style, mais n’ouvrira pas avant 2023

Concrètement, le gros œuvre (maçonneries et toiture) ainsi que l’isolation sont terminés. "Nous sommes également en train de terminer les techniques spéciales, c’est-à-dire l’électricité et la ventilation du bâtiment", précise Tanguy Auspert. Le chantier a déjà coûté 3 millions d’euros, dont un tiers à charge de la Ville.

Le bâtiment, qui doit accueillir l’office du tourisme (rez-de-chaussée), une salle de réception pour la Ville (1e étage) et des salles à louer (2e étage) ne sera toutefois pas encore opérationnel cette année. "Il y aura des visites possibles en septembre, y compris des voûtes réaménagées, mais le bâtiment ne sera définitivement ouvert et opérationnel qu’en 2023, probablement en été." Un mobilier en bois sur-mesure doit être installé aux différents étages, et il semblerait que les délais de confection et de livraison soient plus longs que d’habitude.