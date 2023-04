Namur : la formation ReBOND pour aider les étudiants qui se réorientent

Au cœur de la formation : la mise à l’action des étudiants

"On essaie très rapidement que le étudiants soient mis en action, fassent des démarches, rencontrent des professionnels et gens de terrain, suivent des cours ouverts… Dans chaque session, on a un séminaire construction et validation de projet. On travaille la connaissance de soi, des métiers et des formations grâce à des activités collectives." Tout au long de la formation, des activités et rencontres avec des professionnels sont organisées. "Les étudiants sont plongés dans la réalité des professions tout en développant des compétences transversales liées aux métiers. On est vraiment sur ces deux visées.", poursuit Gentiane.

Concrètement, le programme permet de réaliser des visites, des interviews de professionnels, des stages d’observation ou suivre des cours dans la formation souhaitée. L’étudiant bénéficie également d’un accompagnement individualisé par un conseiller à la formation. Au total : 15h/ semaine de cours, du lundi au vendredi, comprenant des cours de maîtrise de la langue française, méthode de travail…