Namur : la compagnie Victor B de Jean-Michel Frère fête ses 30 ans d’existence

La Compagnie Victor B créée par deux Namurois, Jean-Michel Frère et René Georges, a 30 ans cette année.

Elle porte le nom de leur premier spectacle "Victor B", et fait référence à la fois à Dali, à Gogol, et à Topor. Mais ne cherchez pas la référence est un peu tordue…

En revanche les citoyens namurois se rappellent certainement, où : "Trois secondes et demie" : temps idéal de trempage du spéculoos dans le café, avant qu’il ne se décompose lamentablement au fond de la tasse.

"Francis sauve le monde" : le blaireau postmoderne, ou "Trop de Guy Béart tue Guy Béart" : un spectacle de rue, une expérience à la découverte de la nature en ville, où 80 spectateurs munis d’un casque, suivent les deux animateurs Ingrid Heiderscheidt et Nicolas Buysse.

Rencontre avec Jean-Michel Frère et les comédiens…



"Trop de Guy Béart, tue Guy Béart", ces 22, 23 par deux fois et 24 avril à Namur, départ dans le hall du théâtre

Le Dîner : du 18 au 26 avril au Studio du Théâtre de Namur

Francis sauve le monde : du 27 au 29 avril au Studio

Walking Thérapie : du 28 au 30 avril dans la ville

Trois secondes et demie : du 27 avril au 29 mai en appartement